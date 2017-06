Lauterbach. Die nächste Seniorenausfahrt der katholischen Kirchengemeinde findet am Mittwoch, 21. Juni statt und führt an den Zeller See. Dort sind eine Rundreise über die Halbinsel Höri und ein Abstecher ins Naturschutzgebiet Mettnau vorgesehen. Anschließend geht es in die 1200 Jahre alte Bodenseestadt Radolfzell mit ihrer historischen Altstadt und ihrem gotischen Münster "Unserer lieben Frau". Dort ist Gelegenheit zum Bummeln, Kaffeetrinken oder Spazierengehen im Stadtgarten, bevor die Heimreise mit Einkehr angetreten wird. Die Kosten für den Ausflug betragen 18 Euro. Abfahrt ist um 13 Uhr bei der "Wilhelmshöhe" und um 13.15 Uhr bei Schreibwarengeschäft Fleischmann. Anmeldungen nimmt das Schreibwarengeschäft Fleischmann, Telefon 07422/24 44 33, entgegen.