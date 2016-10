Schramberg Senioren erleben Historie hautnah

Schramberg-Tennenbronn. Bei herrlichem Herbstwetter und guter Laune führte die Reise über Furtwangen, durch das Joostal, am Titisee entlang, dann am Schluchsee in Richtung Waldshut-Tiengen. Bei kurzweiligen Informationen zur Strecke und lebhaften Gesprächen konnte die Landschaft genossen werden.

Bald erblickten die Ausflügler ihr Reiseziel, die Burgruine Küssaburg, am Horizont. Nach einer steilen Auffahrt wurden sie im Café Küssaburg erwartet und mit köstlichem Kaffee und Kuchen verwöhnt.

Nach dem Genuss hielt es aber keinen mehr an seinem Platz. Alle wollten bei einem kleinen Spaziergang die tolle Aussicht bestaunen. Viele nahmen den kurzen Aufstieg in Kauf, um die nahe gelegenen Burgruine näher zu betrachten.