Schramberg Schwarzwälder Genuss

Die neue Broschüre "Schwarzwaldgenuss" mit den Adressen von Direktvermarktern im Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald liegt in den Rathäusern der beteiligten Gemeinden aus.

In der dritten Auflage der Broschüre bieten 37 Betriebe, davon sechs in Aichhalden, zwei in Eschbronn, einer in Hardt, drei in Lauterbach, einer in Schenkenzell, sechs in Schiltach, acht in Schramberg und zehn in Wolfach ihre eigenen Produkte an. Schwerpunkt der angebotenen Produkte liegt bei Fleisch und Wurst von Weiderindern aus Mutterkuhherden, die immer mehr Milchvieh ersetzen.

Von zwei neuen Betrieben bietet einer in Aichhalden Eier, auch aus dem Automaten an, ein anderer in Rötenberg liefert Fleisch von Puten.