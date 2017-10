Schramberg Schüler

Schramberg. Gemäß der neuen Gemeindeordnung Baden-Württemberg muss eine Beteiligung von Kindern und Jugendliche an der Kommunalpolitik der Stadt gewährleistet sein. Dafür sollen von Seiten der Gemeinde geeignete Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Stadt Schramberg leitete die Entwicklung möglicher Beteiligungskonzepte daraufhin dann an die Schramberger Schulen weiter. Die EJS hat ein passendes Konzept entwickelt und will dieses nun umsetzen.

Im Rahmen der Entdeckerwoche werden sich die vier achten Klassen der Erhard-Junghans-Schule am kommenden Mittwoch, 25. Oktober, an einem Projekttag mit dem Thema Jugendbeteiligung in Schramberg auseinandersetzen. Vorbereitet wurde das Projekt von der Vertrauens- und Gemeinschaftskundelehrerin Nicole Marte-Nick gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin des Juks Grietje Paul.

Nach einer Begrüßung in der Mensa durch Oberbürgermeister Thomas Herzog und Julia Merz vom Juks3 werden die Ergebnisse einer Online-Jugendabfrage vorgestellt. An dieser Abfrage zum Thema "Leben in meinem Wohnort ist für mich...???" werden alle Schüler ab der Klasse 8 teilnehmen.