Schramberg Schmankerl für Orgelfreunde führt ins Elsass

Schramberg-Tennenbronn (zeg). Die Klang-Kunst-Orgel "Organum XXI" wurde von der Firma Jäger und Brommer aus Waldkirch erbaut und steht nun in Marmoutier, einem Städtchen knapp 30 Kilometer westlich von Straßburg. In einem Saal der ehemaligen Benediktiner-Abtei wurden die verschiedenen Register der Orgel rundherum an den Wänden aufgebaut. Sie werden von einem zentralen Spieltisch in der Saalmitte gespielt, wodurch sich der Organist und auch die Zuhörer mitten in der Orgel befinden.

Die Teilnehmer erwartet ein außergewöhnliches Klangexperiment. Nach der Mittagspause gibt es das Gegenstück zu hören, die Andreas-Silbermann-Orgel von 1710 in der Abteikirche nebenan. Auf dem Rückweg wird es einen Abstecher zum Mont St. Odile geben, sodass die Rückkehr gegen 20 Uhr erfolgen wird.

Abfahrt ist am Samstag, 25. März, um 8 Uhr an der Tennenbronner Festhalle mit Halt um 8.15 Uhr am Fischer-Parkplatz in Schramberg. Die Kosten betragen 30 Euro. Anmeldungen sind per Mail an m.kitiratschky@online.de oder bei Hermann Stockhaus, Telefon 07729/327, bis Dienstag, 31. Januar, möglich.