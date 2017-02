Schramberg Regen lässt Eis im Bach abgehen

Schramberg - "Ohnmächtige Schauer körnigen Eises", die sich vor allem an den Rändern der Schiltach angesammelt hatte, schickte der Regen am Dienstag talabwärts. Für den Bauhof der Stadt Schramberg hieß dies am Majolika-Wehr "beobachten", wie Siegbert Broghammer sagte. Zudem wurde durch ein Aufstauen des Wassers erreicht, dass sich das Eis an den Sperrwänden löste und diese wieder automatisch wasserstandsabhängig geführt werden konnten.