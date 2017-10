Schramberg Rathaus bereitet Bewerbung für Landesgartenschau vor

Die Aufnahme in das Landesprogramm "würde die Stadt noch attraktiver und lebenswerter machen". Die Gartenschau würde wie eine Triebfeder wirken, um infrastrukturelle und städtebauliche Maßnahmen für eine innovative Stadtentwicklung voranzutreiben. Aktuelle Entwicklungen und Überlegungen, so beispielsweise zum Schulcampus, könnten darin ebenso einfließen wie noch nicht umgesetzten Projektideen aus dem Stadtentwicklungsprogramm STEP 2020+. Die 173 Seiten des im Juli 2009 veröffentlichten Konzepts beschreiben umfassend den damaligen Status Quo in allen Stadtteilen und listen mögliche Projekte und Strategien als "Roadmap" für die Folgejahre bis 2020 auf. "Die Gartenschau würde wie ein Katalysator wirken, solche Themen gebündelt anzugehen und voranzutreiben", kommentierte ein Teilnehmer im Nachgang der Gemeinderatssitzung die Bewerbung.

Wie das im Bereich der Talstadt aussehen könnte, skizziert die Stadt in ihrer Mitteilung so: "Das blaue Band der Schiltach wird mit einer durchgängigen Renaturierung und Revitalisierung des städtebaulichen Umfelds das gestalterische Rückgrat bilden. Das grüne Band vom Park der Zeiten in der Talstadt über das Steighäusle nach Sulgen wird die zentrale Freiraumspange in Schramberg". Für die Ortsteile formuliert sie: "Von Waldmössingen, mit Freizeitgelände und Erlebnisbauernhof, sowie Heilgenbronn, soll über das Gartenschaugelände im Bereich Wittum eine Verbindung in die Schwarzwaldlandschaft bis nach Tennenbronn mit dem neuem Höhenfreibad erfolgen". Wegen der herausfordernden Topografie Schrambergs müsse aber die Vernetzung, Entwicklung und Einbindung aller städtischen und landschaftlichen Freiräume nachhaltig umgesetzt werden.

Im Vorgriff zu einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats wird die Stadt an drei Samstagen, 28. Oktober, 11. und 18. November, Workshops mit Spaziergängen durch die Stadt, Impulsvorträgen von externen Fachleuten und anschließenden Diskussionsrunden organisieren, an denen interessierte Einwohner teilnehmen können.