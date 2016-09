Schramberg Rainer Dörflinger hinterlässt große Lücke

Seit 30 Jahren war er Vorstandsmitglied der Bank, zuerst bei der damaligen Raiffeisenbank Sulgen und nach der Fusion der drei Banken seit 1. Oktober 2000 bei der jetzigen Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen.

1976 begann Dörflinger seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Spar- und Kreditbank Bad Dürrheim. 1981 legte er die Prüfung zum Bankfachwirt bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ab. Im Jahr 1985 besuchte er das Bankbetriebliche Hauptseminar an der Genossenschaftsakademie in Montabaur. Am 1. Oktober 1984 begann er dann seine Tätigkeit bei der damaligen Raiffeisenbank Sulgen und wurde am 1. April 1985 zum Vorstand bestellt. Die Familie zog nach Sulgen und in der Dr. Helmut-Junghans-Straße wurde ein Eigenheim erstellt. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die Familie, als im November 2011 Tochter Sabrina verstarb.

Nach der Fusion der drei Raiffeisenbanken Aichhalden, Hardt und Sulgen zum 1. Oktober 2000 leitete er die Bank zusammen mit Vorstand Helmut Haberstroh. Hier war Rainer Dörflinger für den Marktfolgebereich zuständig. Im Januar diesen Jahres konnte er im Kreis seiner Mitarbeiter seine 30-jähriges Betriebszugehörigkeit feiern.