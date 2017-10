Schramberg Räte diskutieren heftig

Schramberg (lh). Wie Oberbürgermeister Thomas Herzog in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, habe die Rebholz Immobiliengruppe im Auftrag der Stadt untersucht, wie das ehemalige Krankenhaus-Areal künftig genutzt werden könne. Die Firma habe eine mögliche Projektentwicklung in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Eine Umsetzung könne jedoch nur vorangetrieben werden, wenn das Projekt in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet liege.

Bei Vorgesprächen mit dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg habe es positive Signale gegeben. Schramberg habe gute Chancen, nach "Talstadt-Süd" in ein zweites Sanierungsgebiet "Bühlepark" aufgenommen zu werden. Da die Antragsfrist zum 30. Oktober ende, dränge die Zeit, so Herzog. Auf Bitte von Rat Josef Günter (SPD/Buntspecht) erklärten Fachbereichsleiter Peter Weisser und Sachbearbeiter Bent Liebrich, nach welchen Kriterien die Abgrenzung des Gebietsvorschlags erfolgte. Städtebauliche Kriterien seien ebenso maßgebend wie das Beheben von baulichen Missständen. Überschneidungen mit anderen Sanierungsgebieten seien zu vermeiden. Entscheidend bei Gebäuden sei nicht das Baujahr, sondern der Zustand. Beim städtischen Zuschuss komme es auf den festgelegten Förderrahmen an. In der Regel betrage die Bundesförderung 60 Prozent, die kommunale 40 Prozent, so Liebrich.

Rat Johannes Grimm (CDU) verwies auf einen Gebietsvorschlag, den er bei der Verwaltung eingereicht hatte. Er frage sich, weshalb nicht noch weitere Bereiche wie die Bühlestraße, Schillerstraße und Weihergasse dazu genommen werden. Da seien wertvolle Grundstücke darunter sowie Missstände, wie sie schlechter nicht sein könnten. Das müsse dem RP so vermittelt werden, forderte Grimm. Herzog bedauerte, dass für eine Erweiterung die Zeit zu knapp sei.