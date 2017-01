Schramberg Pfarrer referiert über provokanten Bibelspruch

Schramberg-Tennenbronn. "Kauft Euch den Himmel – Lukas 16,9 – Ein Mafia-Evangelium?" – mit diesem provokanten Spruch lädt die katholische Pfarrgemeinde Tennenbronn alle Interessierte zu einem Vortragsabend mit Pfarrer Paul Dieter Auer ein. In Lukas 16,9 ist in der Einheitsübersetzung der Bibel zu lesen: "Macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht." Ungerechter Mammon heißt unredlich sündhaft erworbenes Geld. Betrug und Geld hilft bei Gott? Dieser Vers stellt die Jesus-Ethik auf den Kopf. Denn Jesus hat auch eindringlich gemahnt: "Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen" (Mt 6,24). Wie ist dieser, wie sind weitere Widersprüche aufzulösen? Ist der Urtext in der Bibel in Teilen falsch übersetzt? Diesen Fragen stellt sich Pfarrer Paul Dieter Auer.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr, im katholischen Pfarrsaal Tennenbronn statt.