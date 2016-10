Schramberg Musikalischen Atem Russlands spüren

Bereits zum 15. Mal kommt die Musikerfamilie Regel aus Weißrussland zu einem Konzert auf den Sulgen. Sergej Regel (Balalaika) und Olga Regel (Klavier) spielen klassische Konzertstücke und Lieder und Tänze aus der russischen Folklore. Sie verstehen es, ihre Zuhörer mit ihren Musik zu begeistern.

Die Balalaika ist ein Volksinstrument. Heute besitzt sie in Russland, Weißrussland und der Ukraine den gleichen Stellenwert wie bei uns die klassischen Instrumente Violine, Cello oder Flöte. An allen Konservatorien wird klassische Balalaika unterrichtet. Man empfindet sie als Atem des russischen Volkes und sie findet weltweit zunehmendes Interesse. Sergej Regel hat am Rimskij-Korsakow-Konservatorium in St. Petersburg studiert. Er ist diplomierter Balalaikalehrer und Dirigent, hat sich aber vor allem als Solist einen Namen gemacht. In den letzten Jahren führten ihn mehrere Konzertreisen nach Deutschland – mit hervorragenden Kritiken. Am Klavier begleitet wird Sergej Regel von seiner Frau Olga Regel, die ebenfalls am Rimskij-Korsakow-Konservatorium in St. Petersburg studiert hat. Sie ist heute als Konzertmeisterin in Baranowitschi tätig.

Das Regel-Ensemble spielt klassische Werke, aber auch russische Volksweisen. Bei den bisherigen Konzerten waren alle Zuhörer überaus begeistert. Dies wird bestimmt auch dieses mal der Fall sein. Der Eintritt ist frei. Um einen Unkostenbeitrag für die Künstler wird gebeten.