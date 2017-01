Schramberg-Waldmössingen. Am heutigen Samstag, 7. Januar, beginnt um 20 Uhr die Gildeversammlung im Gasthof Kreuz. Alle Hästräger der Narrenzunft Waldmössingen, die in der aktuellen Saison teilnehmen möchten, sollten möglichst an dieser Veranstaltung teilnehmen. Außerdem sind alle Zunftmitglieder mit Angehörigen einschließlich der Obernarren eingeladen. Besonders gilt die Einladung auch für die, die sich Hansel, Jockele oder Schantle ausleihen möchten. Für Elferrat und Gildeausschuss, Zunftgarde und Gardeleiterinnen ist die Veranstaltung Pflicht. Gildemeister Michael Roth wird die Zuhörer traditionell mit Witz und Humor über die bevorstehenden Aktivitäten informieren. Die Tagesordnungspunkte sind: Bericht des Gildemeisters, Ehrungen, Termine 2017, Wünsche und Anträge, Verschiedenes und Neueinkleidungen.