Schramberg "Mit Liebe und Spaß auf die Ziele hinarbeiten"

Der Verein habe tolle Konzerte aufgeführt und konnte gemeinsam mit der Musikschule auftreten. Beim "Gipfeltreffen der Töne" in der Aula wurden die Chöre von einer Band begleitet. Für diesen Auftritt bildete sich sogar ein Jugendchor. Der Konfettichor hatte beim Dorffest in Tennenbronn einen Auftritt. Das Musical vor St. Maria zum 300-jährigen Jubiläum des Turms sei ein großartiges Ereignis für die Akteure und die vielen Zuschauer auf dem Platz gewesen. Zum siebten Mal fand das vorweihnachtliche Konzert der "1000 Sterne" in der evangelischen Stadtkirche statt. Neben diesen größeren Konzerten hatten die einzelnen Formationen auch noch einige eigene Auftritte.

Insgesamt singen 75 Frauen und Männer in den Chören, dazu gibt es 53 Fördermitglieder. Chorleiterin Claudia Habermann hatte die Konzerte positiv erlebt, wünschte sich aber mehr Anwesenheit, um "mit Liebe und Spaß auf die Ziele hin zu arbeiten". Für wenige Sänger sei es schwieriger zu singen und gut zu klingen.

Weil die Kasse von Robert Mayer gut geführt ist und die Prüfer sehr zufrieden waren, gab es eine einstimmige Entlastung für den Vorstand. Ehren konnte Thomas Brugger einen Sänger für 60 Jahre Chorgesang. Hans Kiefer singt schon seit 1957 beim Frohsinn und hat darüber hinaus auch mit seinem Trio für Stimmung gesorgt. Seit 40 Jahren singt Konrad Maurer und begleitete auch am Klavier. Heinke Iffländer ist seit 25 Jahren im Frauenchor und Bärbel und Karl Pröbstle sind seit 20 Jahren beim Frohsinn.