Schramberg Mit Hip-Hop von Jesus Christus weitersagen

Die Jugendarbeit EC-Tennenbronn macht mit bei der vom Dachverband – dem Südwestdeutschen Jugendverband (SWD) – organisierten "Ich glaub’s"-Jugendwoche für Teens und Twens.

Besonders eingeladen sind Jugendliche ab 13 Jahre. Engagiert werden drei Zugpferde: Powerstyler Sebastian "Sebbo" Schick, bekannt aus der RTL-Show "Das Supertalent", zeigt seine Breakdance-Kunststücke am Dienstagabend, 24. Oktober. Aus der letzten "Ich glaub’s-Woche" schon bekannt: Nate G. ist auch dieses Jahr dabei und wird mit seinen Liedern von Gott den Mittwochabend, 25. Oktober, bereichern. Der christliche Rapper fil da elephant will am Donnerstag, 26. Oktober, mit Hip-Hop-Einlagen die Botschaft von Jesus Christus musikalisch übermitteln.

Die Mitarbeiter haben sich schon vor den Sommerferien getroffen um sich Themen für die einzelnen Abende einfallen zu lassen. An jedem Abend wird sich ein Liedtitel wie ein roter Faden durch das Programm ziehen. Die jungen Leute sind in verschiedenen Bereichen gefragt wie beispielsweise Deko, Technik, Moderation und Mitmach-Aktionen. Unterstützung bekommen die Tennenbronner durch die Jugendmitarbeiter aus Peterzell, die für den guten Ton und gute Musik in der Band sorgen. "Ich glaub’s" steht für fünf Abende von Jugendliche für Jugendliche.