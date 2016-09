Schramberg Michael Jonas: Werte mitgeben ist wichtig

Ich bin eigentlich ganz froh darüber, wie mein Lebensweg bisher gelaufen ist. Den Beruf würde ich wieder wählen. Je älter man wird, desto mehr Menschen fallen einem ein, denen man nicht gerecht geworden ist. Da würde ich im Rückblick natürlich manches anders machen. Und über meine Zukunft? Da muss ich jetzt ganz fromm antworten: Ich habe keine genaue Idee davon, wo mein Weg hinführt, aber ich bin sicher, dass er einmal bei Gott ankommt. Und das gibt mir Gelassenheit.

In Ihrer Zeit in Schramberg haben Sie schon einiges bewegt. Können die Schramberger hoffen, dass Sie ihnen noch länger als Pfarrer erhalten bleiben?

Naja, ob ich etwas bewegt habe, lässt sich ja letztlich nicht an Baumaßnahmen bemessen. Wenn aber hinter all diesen Projekten Menschen stehen, deren Herz ich bewegt hätte, dann ist das eine wunderbare Sache. Wenn ich Menschen in schweren Situationen mit dem Zeigen auf Jesus weitergeholfen habe, wenn ich jungen Menschen tragfähige Werte mitgegeben habe, dann hätte ich wirklich etwas bewegt. Und da ist in Schramberg schon noch ganz schön viel zu machen. Die Fragen stellte Johannes Fritsche