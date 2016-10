Schramberg Messe mit feierlicher Note erklingt

Schramberg. Der Katholische Kirchenchor Schramberg wird am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr im Hochamt in der Hl. Geist Kirche die Missa brevis in C für Soli, Chor, 2 Oboen, 2 Trompeten, Pauken, Streicher und Orgel von Johann Michael Haydn (1737 bis 1806) erklingen lassen. Diese Messvertonung wird vom Kirchenchor für das Weihnachtsfest neu einstudiert.