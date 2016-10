Schramberg Mehr als nur ein Stück Architektur

In die Ausstellung führte Eschbronns Bürgermeister Franz Moser ein. Als Katholik seien ihm Kapellen und Bildstöcke vertraut, die so gar nicht evangelisch seien. Somit sei der Fotowettbewerb eine ökumenische Veranstaltung. Trotz zunehmender Religionsferne seien Kirchen, Kapellen und Bildstöcke aktuell wie selten. Sie gäben Städten und Gemeinden ein unverwechselbares Gesicht, seien mehr als nur ein architektonisches Gebilde und hätten selbst für Menschen, die ihnen fernstünden, emotionalen Mehrwert.

Als kulturelles Symbol würden sie Identität und Orientierung schaffen, seien Anker in einer globalen Welt, darüber hinaus frei von Stress und Lärm, schilderte Moser. In einer Welt, in der alles immer mehr Fahrt aufnehme, seien sie Räume der Stille, des Innenhaltens und des Gebetes.

Er bezeichnete Kirchen, Kapellen, Bildstöcke und Wegkreuze zudem als Oasen, die einen anmahnten, den Blick fürs Wesentliche zu schärfen. Er habe dies selbst auf 1000 Kilometern auf dem Jakobusweg erlebt. Manche Kreise zeichneten ein Szenario, wonach eine solche Ausstellung in einigen Jahren den Titel "Moscheen im Kreis Rottweil" trage, sagte Moser. Hier würden gezielt Ängste geschürt, warnte der Bürgermeister. Er habe die Hoffnung, dass sich christliche Wert- und Moralvorstellungen gegen Geschrei durchsetze.

Junge Akkordeonspieler umrahmen Vernissage musikalisch

Moser war von der Vielzahl der eingesendeten Bilder beeindruckt. Die Ausstellung biete wertvolles Material für Heimatkundeunterricht.

Um das beste Foto herauszufinden, durfte jeder Besucher eine Stimme abgeben und den Stimmzettel in eine Urne werfen. Der Sieger wird in Kürze bekannt gegeben.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Jugendspielerinnen des Akkordeonorchesters Locherhof mit Dirigent Uwe Rapp.

Für Gruppenbesuche bleibt die Ausstellung bis Samstag, 29. Oktober, geöffnet.