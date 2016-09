Schramberg "Mehr als ein Schnellschuss"

Schramberg-Tennenbronn. Das Interesse am Tagesordnungspunkt "Modernisierung und Attraktivierung des Freibads" in der Sitzung des Ortschaftsrats war groß, sodass noch zusätzliche Stühle im Zuhörerbereich aufgestellt werden mussten. Stadtwerke-Chef Peter Kälble stellte grundsätzlich fest, dass es nicht ausreiche, die Wasserqualität wieder herzustellen. "Wir brauchen eine sinnvolle Lösung für die nächsten 20 Jahre", dazu gehöre für ihn auch die Verkleinerung der Wasserfläche, um Betriebskosten zu sparen. Zudem seien in dieser Saison nur an zehn Tagen über 1000 Besucher gezählt worden.

Den zeitlichen Rahmen (wir berichteten) hält er für "sportlich", er sei aber notwendig, wolle man den Förderantrag beim Regierungspräsidium noch dieses Jahr stellen. Ob das Freibad dann auch wirklich finanzielle Unterstützung erhalte, könne man derzeit nicht abschätzen.

Uwe Keppler vom Architektur Büro Schick stellte die Entwürfe vor und zeigte sich "von der Lage des Freibads beeindruckt". Diese und die Terrassen halte er bereits für wichtige Alleinstellungsmerkmale.