Schramberg Mädchen und Jungen zeigen, was sie alles sportlich draufhaben

Alle Dreier- und Vierer-Klassen waren auf dem Bernecker-Sportplatz nahezu komplett vertreten. Hoch motiviert gingen die Grundschüler bei den spannenden Wettkämpfen an den Start. Die drei Disziplinen – 50 Meter-Lauf, Weitwurf und Weitsprung – mussten von ihnen bewältigt werden. Die Verleihung der Sieger- und Ehrenurkunden der diesjährigen Bundesjugendspiele finden in den nächsten Tagen in den jeweiligen Klassen statt. In diesem Jahr sorgten Lehrer mit Hilfe einiger pädagogischen Assistenten, Praktikanten und Ganztageskräften für einen reibungslosen Ablauf. Ein großes Dankeschön ging abschließend an alle Beteiligten, die bei der Organisation und beim Umsetzen der Bundesjugendspiele beteiligt waren. Ohne ihren Einsatz wäre das kleine Sportfest gar nicht möglich gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.