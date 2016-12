Schramberg Lkw-Modellausstellung im Heimathaus

Die einen freuen sich an den herrlichen Modellen, die andern kommen zum "Fachsimpeln".

Im Heimathaus haben Jörg Breithaupt und Rolf Kieninger inzwischen 120 Besuchern Rede und Antwort gestanden. Zu den mehr als 200 Modellen, waren zahlreiche Fragen zu beantworten. An einem Modell wird mindestens fünf Stunden gebastelt, es können aber auch 25 Stunden sein. Die Schrift wird meistens am Computer ausgedruckt und mit einer Schiebefolie aufgetragen. Die Rohlinge gibt es zu kaufen. Diese werden dann dem Original angepasst. Da kann es laut Kieninger schon mal vorkommen, dass ein Stück abgefräst werden muss. Erfahrungen tauschen die Tüftler und Bastler zweimal jährlich bei einem Stammtisch aus. Ansonsten hilft die moderne Kommunikation bei der Arbeit. Entweder werden E-Mails mit Bildern verschickt oder einfach am Telefon Details besprochen.

Modelle im Maßstab 1:87