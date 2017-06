Schramberg Kleine ganz groß

Schramberg. Schüler der Berneckschule Schramberg waren bei "Schrambergs schnellster Schüler" sehr erfolgreich. "Einige von ihnen werden für unsere Schule sogar beim Landesfinale in Ludwigsburg am 1. Juli antreten. Dafür drücken wir ganz fest die Daumen", heißt es in einer Mitteilung der Schule.