Schramberg Klein, fein und bunt

Die Jugendkapelle bestimmte Richtung und Takt. Trotzdem blieb für die Hästräger genügend Zeit, ihre Brezeln und Süßigkeiten an die zahlreichen Besucher zu verteilen. Aber nur wer ein kräftiges "Hoorig isch dia Katz am Bauch" über die Lippen brachte, wurde belohnt. Anschließend feierten die Kinder in der Kastellhalle ihre Fasnet mit einem abwechslungsreichen Programm.

Zunftmeister Manuel Häring hatte allen Grund, zufrieden zu sein. Er blickte von der Bühne aus nicht nur in eine volle Halle, sondern in durchweg fröhliche Gesichter. Dies sei für einen Zunftchef der schönste Tag der Fasnet, ganz ohne Druck, verriet er. Anschließend marschierte der Narrensamen auf die Bühne und bewies unter den Klängen des Narrenmarsches, dass es um dem Nachwuchs in jeder Hinsicht gut bestellt ist.

Abwechselnd zeigten die kleine und mittlere Garde der Zunft ihre tänzerischen Fähigkeiten. Auch die Junggarde aus dem benachbarten Beffendorf glänzte mit guter Performance.