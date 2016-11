Schramberg Jungem Publikum Freude beschert

Diese Lokalität hat sich als passend heraus gestellt. Karin Eichenlaub, stellvertretende Szene- Vereinsvorsitzende erläuterte: "Wir wollten es Kindern ermöglichen, einen tollen Nachmittag miteinander zu erleben." Da waren Kindergartenkinder und Grundschüler gleichermaßen mit ihren Eltern und Großeltern gekommen. Die angebotenen Waffeln dufteten im ganzen Raum.

Auf der Bühne spielten acht Musiker bekannte Lieder, zu denen alle begeistert mitgesungen haben. Da geht es ins Taka-Tuka-Land zu Pippi Langstrumpf. Von Opa Fabian passt das Seeräuberlied. In dem von der Band selbst geschriebenen Lied "JoHeHo" kommt die Zeile "Ein Lächeln macht uns froh" vor. Zunächst waren die Kinder eher verhalten, aber schon bei "Die Affen rasen durch den Wald" wird zum Refrain "Wer hat die Kokosnuss geklaut" eifrig mit gemacht. Auch das folgende Lummerland-Lied "Eine Insel mit zwei Bergen" aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ ist bekannt. Zum "Fliegerlied" von Donikkl gingen die Hände nach oben und imitierten einen Flieger oder eine große Giraffe.

Sängerin Corinna Armbruster aus Schramberg war 2014 und 2015 bei der Tournee dabei. Obwohl sie Mutterfreuden entgegen sieht, ließ sie es sich nicht nehmen, zusammen mit der Band "Unter dem Meer" aus der kleinen Meerjungfrau zu singen. In einigen Jahren kann Armbruster dann mit ihrem eigenen Kind bei einer solchen Veranstaltung dabei sein. Nach ihren Eindrücken befragt meinte sie: "Das ist meistens so, die Kinder tauen nach und nach auf und machen dann freudig mit." Das hat sie auf den Tourneen so erlebt.