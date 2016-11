Schramberg Jugendliche nehmen Kirche in Fokus

Schramberg-Waldmössingen. Zielgruppe waren Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren. Wie Jugendliche Kirche sehen, lautete das Thema. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, davon konnten sich am Samstagabend auch die zahlreichen Gottesdienstbesucher überzeugen.

Karl Weißer, der zweite Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit freute sich, dass so eine große Zahl an Bildern eingegangen ist. "23 Personen haben insgesamt 103 Bilder eingereicht", informierte er. In der Jury saßen unter anderem auch Mitglieder der Fotogilde Schramberg und Annette Kasenbacher. Die Auswahl der Sieger dürfte angesichts der Fülle und Vielfalt nicht leicht gefallen sein.

Jury ermittelt Sieger in drei Kategorien