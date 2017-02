Schramberg Hunderte Kleidlesträger beim Hanselsprung

Egal, ob man den Hanselsprung samt Brezelsegen zum ersten Mal erlebte oder als Fan der Schramberger Fasnet den Zug schon ’zig Mal gesehen hat: Wenn die Narrenschar von der Hauptstraße Richtung Rathausplatz springt, recken die Besucher die Hälse und haben nur noch Augen für die Menge in Gelb und Blau. Da springt ein kleiner Da-Bach-Na-Fahrer an der Hand eines Narros, da winken die Elferräte ins Publikum, da dringt der Narrenmarsch bis in die letzte Ritzen der Gassen. Die ersten Zuschauer bevölkerten bereits Stunden vor Beginn die Innenstadt. Stärkten sich mit Wurst oder Eis für den Sprung, saßen auf den Bänken, manch’ ein Papa übte sogar mit seinem Kind den Narrensprung.

Als um kurz vor halb drei dann die Partymusik in der Stadt ausging, wurde es still am Straßenrand: "Sie kommen, ich hör’ sie". Am Feuerwehrhaus starteten die über 600 Kleidesträger Richtung Rathaus. Dieses Jahr waren etwas mehr "Gelb-Schwarze", sprich Narros und Hansele, als "Blaue" (Da-Bach-na-Fahrer) unterwegs. Besonders herzig wurde es dann, wenn der Nachwuchs gemischt Hand-in-Hand durch die Menge hüpfte. Da passte ein kleiner Narro auf einen noch kleineren Da-Bach-na-Fahrer auf und das alles unter der Aufsicht eines Brüeles.

Die Narren zogen, angeführt von Zunftmeister Michael Melvin und Oberbürgermeister Thomas Herzog, wie immer ganz in Schwarz und mit "Stadt-Brille" um den Hals, die Fußgängerzone hinunter. Elferräte verteilten sich im Zug, riefen herzlich ihr "Hoorig isch die Katz" in die Menge und sorgten ganz nebenbei dafür, dass die Gäste am Straßenrand den Narren nicht zu dicht auf den Pelz rückten.