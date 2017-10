Schramberg Heco hat seit 50 Jahren "den Dreh raus"

Das Schleppen von Drahtrollen ist längst Geschichte

Als einer der ältesten Mitarbeiter erinnerte Peter Klos an die "Schinderei" mit Drahtrollen schleppen in den Schraubensaal am Stammsitz in der Oberndorfer Straße.

Alte Geschichten mit Fax an jedem Arbeitsplatz, aber ohne Flatrate erzählten Friedchen und Mariechen.

Eine "komplette Fabrik auf der grünen Wiese" baute man 2007 In Rumänien, aus der 2009 die erste Ladung Schrauben in Schramberg ankam, berichtete Geschäftsführer Guido Hettich.

Viele neue Wege habe man beschritten, verwies Stefan Hettich an neue Produkte, neue Märkte und den Aufbau von Produktionsstätten.

Dabei gab es viele freudige Ereignisse mit erfolgreichen Produkten oder einer positiven Rückmeldung eines Mitarbeiters. Auch Krisen habe man gemeinsam bewältigt, wie in den beiden einzigen Jahren mit Verlusten 1978 und 1979. Da musste jeder seine Komfortzone verlassen und es wurden alle Sparten neu ausgerichtet.

Heute sei das Unternehmen "so gut aufgestellt, wie in den vergangenen 50 Jahren nicht", hob der Geschäftsführer "eine leistungsbereite Mannschaft, moderne Produktion und Logistik" hervor. Man müsse die Erwartungen der Kunden nicht nur erfüllen, ihnen möglichst voraus sein. Das sahen auch die Mitarbeiter so, die in aufgezeichneten Interviews das "große Ziel vor Augen" hatten und bestätigten, "wir müssen mehr machen und besser sein". Heco biete ihnen und seinen Kunden eine "sichere Verbindung, denn wir haben den Dreh raus".

Als Überraschungsredner dankten die Betriebsräte Jürgen Neujahr und Frank Hettich den Geschäftsführern Stefan und Guido Hettich für ihren erfolgreichen Einsatz und gratulierten zum 50-jährigen Jubiläum.

Das Heco-Blechbläser-Ensemble bekräftigte den gemeinsamen Weg mit dem "Glory Song". Und die Band "Südlich von Stuttgart" setzte mit Tina Turner eins drauf: "You’re simply the Best".