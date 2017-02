Schramberg Händedruck von Lukas Fehrenbacher

Schramberg. Um auf das zweite Narrenmuseum einzustimmen, empfing Karsten Kohlmann vom Arbeitskreis "Fasnet in Schramberg mit Herz" zur gestrigen Eröffnung mit herzlichem Händedruck als Lukas Fehrenbacher die Gäste an der Steige vorm ehemaligen Gasthaus Adler. Das Gebäude wurde später als Kino, Möbel- und Modegeschäft sowie als "Der andere Laden" genutzt. Und Kohlmann, pardon Fehrenbacher, gab ganz den Patron des altehrwürdigen "Adlers", der 1858 in Lauterbach geboren wurde, durch Heirat nach Schramberg kam und 1928 an "zuviel Schwachsinn im Rottenmünster verschied".

Das Narrenmuseum, im vergangenen Jahr in der Buchhandlung Klaussner aufgebaut, beinhaltet eine Schaufensterausstellung mit sechs Bereichen. Diese widmen sich dem "Adler" sowie dem Saal des Gasthauses mit Stammtisch. Des Weiteren wurde das Bett, im dem einst Obernarren übernachtet haben und prompt von Kirchgängern erwischt wurden, positioniert. "Das vermieten wir stundenweise zur Sanierung des städtischen Haushalts", verriet der "Wirt". Außerdem sind in einem Fenster die traditionellen Narrenfiguren zu sehen, das fünfte Fenster ist eine Hommage an die Stadtmusik, und das sechste Fenster zeigt die Bach-na-Fahrt mit dem ersten "Kanalfahrer der Weltgeschichte". Ein Film über die Fasnet im Jahre 1939 wird in Endlos-Schleife gezeigt.

"Schwarz-Weiß-Zeiten"