Schramberg Gutes Fundament für die nächsten Jahre

Schramberg-Heiligenbronn. Sie gliederte sich in das dreimonatige Eingangsverfahren und die anschließende zweijährige Berufsbildung, die von der Agentur für Arbeit finanziert sind.

Als "gutes Fundament für die nächsten Jahre und Jahrzehnte" bezeichnete Gernot Pfau, Bereichsleiter Arbeit, Bildung und Soziales, die absolvierte Ausbildung in der Einrichtung der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn und wünschte alles Gute für diesen großen Schritt in den Beruf. Alle vier bleiben in den Werkstätten der Stiftungs-Behindertenhilfe. Drei arbeiten in Montagegruppen im Haus Teresa, einer arbeitet in der "Grünen Gruppe" der WfbM in der Stiftungslandwirtschaft mit.

Daniel Obert, Leiter des Berufsbildungsbereichs, ließ bei der Zertifikatsübergabe die Ausbildung Revue passieren und erinnerte dabei auch an die schwierigen Lernphasen. Neben den erlernten Qualifikationen und den geleisteten Praktika in mehreren Werkstattbereichen gehörte auch die Übernahme sozialer Aufgaben dazu.