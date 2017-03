Schramberg Günter Hartung zum Ehrenmitglied ernannt

Schramberg. Nach der Begrüßung und einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder folgten in der Hauptversammlung die Berichte der Schriftführerin, der Kassiererin sowie des Vorsitzenden.

Kassiererin Barbara Aßfalg berichtete ausführlich über die Ein- und Ausgaben bevor sie verkünden konnte, dass die Vereinskasse ein Plus aufweist. Eine einwandfreie Kassenführung bestätigten ihr die Karl Horstmann und Günter Flaig.

Vorsitzender Günter Hartung fasste die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. Die Burgarbeiter haben den Reigen im Februar mit dem Hissen der Narrenfahne begonnen, gefolgt vom Brezelsengen in der Majolika an dem zahlreiche Mitglieder teilnahmen. Im Sommer gab es zweimal eine Hockete auf der Burg. Ein Termin litt unter dem Regenwetter, was sich in der Besucherzahl bemerkbar machte. Ein besonderes Highlight war der Jahresausflug zu den französischen Nachbarn, um den Felsen Dabo und das Schiffshebewerk in St. Louis/Arzwiller zu besichtigen. Dort bekamen die Mitglieder einen Einblick in die Wunderwelt der Technik, verbunden mit einer gemütlichen Schifffahrt.