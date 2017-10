Schramberg Große Gruppe trägt auch über "holprige" Stellen hinweg

Kurz nach 7 Uhr wurde in Oberndorf der Zug bestiegen – ganz bequem in der ersten Klasse –, und mit einem Gläschen Sekt verging die Fahrt wie im Flug. Rechtzeitig zum Eröffnungsgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst fand sich die Gruppe im voll besetzten Dom ein. Nach dem Gottesdienst gab es eine erste gemeinsame Probe. Für den Diözesankirchenmusiktag war extra ein umfangreiches Chorheft mit drei- und vierstimmigen, meist recht modernen, Sätzen herausgegeben worden, das im vergangenen halben Jahr in den Chorproben stückweise erarbeitet wurde.

Eine tolle Erfahrung für jeden Sänger in einer so großen Gruppe zu singen – sie trägt auch über "holprige" Stellen hinweg, heißt es in einer Mitteilung.

Gegen 12 Uhr schlenderten die Sänger bei herrlichem Sonnenschein durch den Schlossgarten zur Musikhochschule. Die Wartezeit bis zur zweiten Essensschicht (Maultaschen mit Kartoffelsalat) konnte man sich mit einem Konzertgenuss in der Hochschule verkürzen. Nach dem Essen wurden mehrere Workshops angeboten – die Waldmössinger begaben sich zum "Offenen Singen", was mit viel Spaß und Gelächter absolviert wurde. Nach einer kurzen Kaffeepause beendete ein überaus festlicher Abschlussgottesdienst mit Generalvikar Prälat Clemens Stroppel den Diözesantag. Ein stimmgewaltiger Chor von 800 begeisterten Sängern, begleitet von Bläsern, Pauken und Orgel, erfüllte den Dom.