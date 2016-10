Schramberg Gebührenfreie Konten sollen bald der Vergangenheit angehören

Vorstand Rainer Fader begründete dies bei der Mitgliederversammlung in der Festhalle Sulgen zum einen mit dem Rückgang beim Zinsüberschuss von 13,4 auf 13,2 Millionen Euro. Dies sei zwar noch ein gutes Ergebnis, dieser Ertrag, erklärte Fader, werde in den kommenden Jahren stark zurückgehen, weil die Vertragslaufzeit von alten Krediten mit höheren Zinsen ende. Auf der anderen Seite habe es bei der Vergabe von neuen Krediten eine Steigerung um 16 auf 316 Millionen Euro gegeben, allerdings zu wesentlich niedrigeren Konditionen.

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Mit nur noch 26 Millionen Euro bei anderen Kreditinstituten angelegtes Geld, halb so viel wie in 2014, und wofür die Volksbank Minuszinsen zahlen müsse, sei bereits reagiert worden, so Fader.