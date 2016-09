Schramberg Für pfiffige Ideen jederzeit offen

Mit einer Holzumrandung der Fenster und einem frischen Anstrich der Wände könne der Raum optisch aufgepeppt werden, schilderte die Expertin ihre Vorstellungen. Wie Lixfeld ergänzte, sei das Kastell in die Jahre gekommen. Der Erlebnisbauernhof mache die Überarbeitung der Dauerausstellung zur Pflicht. Für die Vermittlung der Geschichte von Waldmössingen wirke sie sehr angestaubt, weder sei sie ein Aushängeschild für Stadt und Stadtteil, bekräftigte die städtische Museumsleiterin. Rat Jürgen Kaupp erinnerte an den schon lange bestehenden Wunsch des Ortschaftsrats, wie das Gelände um das Kastell herum noch besser genutzt werden könne.

Es fehle eine stimmige Konzeption für das gesamte Erholungsgebiet einschließlich der Kastellhalle. Bislang habe man sich in Stückwerk verzettelt. Man müsse bereit sein, hierfür mal 20 000 bis 30 000 Euro in die Hand zu nehmen. Bevor man öffentliche Gelder in die Renovierung des Kastells reinstecke, müsse mit den Behörden Dinge wie Behindertengerechtigkeit und Brandschutz geklärt sein, riet Kaupp. Der Beschluss über den Relaunch der Ausstellung und die Bereitstellung der erforderlichen Mittel bei den Haushaltsberatungen für 2017 erfolgte einstimmig.

Kontakt zur Akademie

Repariert werden muss auch das Zinnen-Dach des Kastells, das als separate Maßnahme bereits in einer früheren Sitzung beschlossen wurde. Hierzu hatte Rat Rainer Fus noch eine Idee. In Rottweil gebe es eine Gewerbeakademie, in der Auszubildende des Handwerks, darunter auch Zimmerer, solche Reparaturen gerne als Projektarbeit übernähmen. Wenn es gewünscht werde, nehme er Kontakt zu der Einrichtung auf, bot Fus an. Ortsvorsteherin Schmid dankte und sagte: "Für pfiffige Ideen bin ich jederzeit offen".