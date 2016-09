Schramberg Francesco bei "Kampf der Köche" dabei

Das Ganze spielte sich im Studio von Sat.1 in Köln ab. Eine voll ausgestattete Küche war aufgebaut und die Geräte installiert. "Ich habe mich an dem Tag wie ein kleiner Star gefühlt, und es war eine große Ehre für mich, mit Ralf Zacherl zu kochen", berichtet Infantone. Irgendwann war ihm die Idee gekommen, bei so etwas mal mitzumachen. Via Internet hat er sich mit einem Schreiben, Fotos von den Gerichten, von sich und auch mit einem kleinen Video beworben. Daraufhin wurde er im Frühjahr zum Casting eingeladen. Das lief so gut (eine "Rampensau" wie er habe noch gefehlt), dass er gleich vor Ort noch die Zusage für die Sendung bekam. Es folgten wochenlange Vorbereitungen. Dann ging es wieder nach Köln, morgens hin, abends zurück. Schwester, Schwager und zwei seiner sechs Kinder kamen mit und drückten die Daumen. Es hat geholfen.

In Schramberg lebt Infantone seit 42 Jahren. Als er zwölf war, zog er mit seinen Eltern aus Sizilien in die Talstadt. Er ist später viel herumgekommen. In den 1970er- und 1980er-Jahren holte er als Kickboxer viele Titel, 1978 wurde er sogar Europa- und 1984 Weltmeister. In Italien und Deutschland trat er in Discos und auf Stadtfesten mit Kung-Fu-Shows auf, hat so sein Geld verdient. Die Schramberger kennen ihn als Gastronomen. Nach einer Stippvisite im Bernecktal ("Forellenstube") hat er aktuell in Freudenstadt und Singen mit seiner Schwester zusammen jeweils einen Schnellimbiss ("U Gaddu" in sizilianischer Schreibweise).

Überhaupt Sizilien: "Ich bin stolz, ein Sizilianer zu sein". In seinem Heimatort bei Agrigento hat er immer noch Verwandte und Jugendfreunde, ein- oder zweimal im Jahr fährt er dorthin. Und wenn er nicht gerade in seinem Schnellimbiss arbeitet, sieht man Infantone auch oft seinen Espresso oder Capuccino in der Schramberger Hauptstraße trinken. Mit dem Auftritt bei Sat.1 ist Infantone auf den Geschmack gekommen. Er hat sich jetzt für die Serie "Wild Island" vom Sender ProSieben beworben und wartet auf die Einladung zum Casting. Wenn sie ihn nehmen, muss er sich vier Wochen lang auf einer einsamen Insel durchschlagen. Ohne Kochtopf, aber dafür mit einer Helmkamera ausgestattet.

Weitere Informationen: "Kampf der Köche" wird auf SAT.1 ab Montag, 26. September, montags bis freitags, 19 Uhr, gesendet. Der Schramberger ist am Freitag, 7. Oktober, zu sehen.