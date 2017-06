Schramberg Festliches in der Stadtkirche

Bei den Gemeindeliedern des Programms, die die Bläser mit interessanten Arrangements einleiten, können die Besucher mitsingen.

Das Konzert findet am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Am Sonntag beginnt der Festgottesdienst mit etwa 100 Bläsern um 10 Uhr in der Stadtkirche.