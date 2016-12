Schramberg Favorit gewinnt alles

Schramberg-Sulgen. Getrennt in zwei Altersklassen spielten die Jugendlichen und Schüler des Tischtennisclubs Sulgen um den Vereinspokal. Bei dürftiger Beteiligung in der U 18-Klasse (vier Teilnehmer) gewann Favorit Daniel Kopp alle Spiele. In der aktuellen Spielrunde geht der neue Vereinspokalsieger für den Herrenberger Tischtennisclub an die Platten, wo er höherklassig spielen kann. Der TTC Sulgen hofft allerdings auf seine Rückkehr in der nächsten Saison. Mit einer Niederlage holte Leon Kohr den Vizemeistertitel. Dritter wurde Pascal Herzog, der in einem spannenden Fünf-Satz-Match knapp gegen Elias Ginter gewann.