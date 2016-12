Schramberg Eine schier unglaubliche Beziehungskiste

In dem Dreiakter der Autoren Betti und Karlheinz Lind fängt alles ganz harmlos mit einem Brief an. Der ist, wie sich später aufklärt, zwar an Hubert "Berti" Elsässer (Arne Wehrle) adressiert, doch dessen gleichnamiger Vater (Mario Dieterle) öffnet ihn und fällt aus allen Wolken. Da will ihm doch eine Bekannte, die er bei einem Besuch in einem Freudenstädter Tanzlokal kennenlernte und mit ihr die Nacht verbrachte, dessen Baby vor der Haustüre ablegen. Sozusagen, um zu testen, ob er als Vater geeignet ist. Als Beweis liegt dem Brief ein positiver Schwangerschaftstest bei. Auch Huberts Kumpel Albert Schweitzer (Harko Spielgelhader) ist entsetzt und spielt fortan nur ungern die von Hubert befohlene Vaterrolle.

Martha (Karin Eichenlaub), die ihrem verwitweten Bruder und dessen Sohn Berti den Haushalt macht, deren Freundin Lena (Maria Deusch) und Feriengast Karin Mayer (Vera Schmid) schmieden einen Plan, um die Männer unter die Haube zu bringen. Als dann die von Martha angeheuerte Dönerverkäuferin Riccarda Vianello (Carina Hezel) in überzeugender Manier als italienische Frauenärztin aufkreuzt und die Schwangerschaft bestätigt, glaubt Hubert Esser tatsächlich an das medizinische Wunder.

Karin Mayer wittert eine heiße Story für ein Boulevardblatt. In der Folgezeit überstürzen sich die Ereignisse und manchmal hatten die Besucher Mühe zu folgen, wer denn nun wen da an der Nase herumführt. Einmal schlagen die verbündeten Damen den Herren ein Schnippchen, dann wiederum drehten die Männer den Spieß um.