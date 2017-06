Schramberg Eine Gießkanne weist den Weg

Bei Christa und Rolf Schäfer in Schönbronn gegenüber dem Gasthaus Löwen sticht dem Betrachter sofort die überdimensionale Gießkanne mit herabhängendem Regentropfen ins Auge. Sie zeigt den Gästen den Weg zum 1500 Quadratmeter großen Schau- und Ziergarten mit Obstbäumen, vielen Stauden- und Rosensorten, Solitär- und Formgehölzen sowie verschiedenen Beeten mit Blühmischungen. Mittig darüber thront ein menschengroßes Himmelbett in einem Baum. Diverse Steinarbeiten und Gartenaccessoires runden das Gartenidyll ab. Die Schäfers bieten außerdem eine kleine Bewirtung an, damit niemand hungern oder dürsten muss.

Weitere Gärten öffnen in Rottweil in der Goethestraße 12 bei Ina und Ute Sahl sowie in Weiden, Sulzerstraße 12, bei Annegret und Hans Römpp ihre Pforten. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen einer sozialen Einrichtung im Landkreis Rottweil zugute.

Die Wege zu den Gärten in den fünf verschiedenen Orten sind ausgeschildert. Die Hobbygärtner weisen darauf hin, nur auf gekennzeichneten Plätzen zu parken und nicht auf Privatgrundstücken.