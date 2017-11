Schramberg-Sulgen. Traude Mangold wurde bei der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Sulz für weitere acht Jahre mit der Verwaltung der Bezirkskasse betraut. Sie hat in dieser Aufgabe seit 2006 Erfahrung, so dass es keine Frage war, ihr das Vertrauen auszusprechen. Als Rechnerin des Evangelischen Kirchenbezirks ist Traude Mangold für die Finanzen zuständig. Bei der Bezirkssynode auf dem Sulgen konnte sie auch einmal mehr eindrücklich zeigen, was sie meint, wenn sie von sich sagt: "Ich habe vor Zahlen keine Angst, ganz im Gegenteil."