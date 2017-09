Schramberg Ein Programm zum Träumen

Schramberg-Tennenbronn. Zum Spätsommer-Sonntag spielten "The Omas and the Opas" viele Stücke ihrer frühen Jahre aus der Pop-Geschichte, aber auch solche ihrer Kinder und ihrer Enkel, wie "This is Life" von Amy MacDonald. "Weit, weit weg" war dagegen vor 50 Jahren die Vorstellung der Beatles "When I’m 64" und heute haben viele ihrer Fans die Haare verloren und beziehen schon ihre Rente.

Aber "die Gedanken sind frei" und das können doch viele mitsingen und nachempfinden.

Ein Riesling oder ein Grauburgunder hatte die Zunge gelockert und zum Wein gehört ja auch der Gesang. Beim Weinfest sind deshalb auch Musiker zum Mitmachen eingeladen und Alfred und Peter standen dann mit "D´Steirischen" und Gitarre unterm Zelt mit Walzer und der Michel-Polka. Die Beiden trinken auch gerne einen Spätburgunder vom Weingut Moosmann und machten wieder die Bühne frei für die "bunt gescheckten Hunde" und "California Dreaming" von ihren Vorgängern "Mamas and Papas".