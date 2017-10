Schramberg Ehemaliges Haus Popp wird abgerissen

Schramberg. Das Gebäude, das viele Jahre noch Sozialräume für die Mitarbeiter des benachbarten Steinbruchs diente, ist in die Jahre gekommen. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Es war Wohnhaus und später Motorrad- und Autowerkstatt mit Tankstelle. Ende der 80er-Jahre des 20-Jahrhunderts mietete das Selbsthilfewerk für junge Arbeitslose mit damaligem Sitz in der Geißhaldenstraße das Gebäude als Werkstatt und Außenlager für seine Schreinereiabteilung. Die Wohnungen im Obergeschoss wurden damals an die Stadt als Unterkunft für Asylsuchende vermietet, wie sich Selbsthilfewerk-Gründer Dieter Vanselow erinnert.