Schramberg Eberstein-Rundweg mit grandiosen Aussichten

Weiter ging es auf wunderschönen Waldwegen Richtung Batterteiche, unter der das obligatorische Gruppenbild gemacht wurde.

Immer wieder kamen die Wanderer an Aussichtspunkte, die absolut lohnenswert sind, heißt es in einer Mitteilung. Gegen Nachmittag erreichte die Wanderschar die Ruine Alt Eberstein, wo eine Kaffeepause eingelegt wurde. Auf dem Turm dieser Burg hatte man wieder eine fantastische Aussicht in alle Richtungen. Nach dieser Rast ging es gemütlich wieder Richtung Wolfsschlucht, wo sie der Bus bereits erwartete.

Die Wanderschar des Schwarzwaldvereins war sich einig, dass sie selten so grandiose Aussichten genossen haben. Natürlich hat das Wetter seinen Beitrag dazu geleistet.

Der Abschluss fand am Abend in Schenkenzell im "Waldblick" statt, wo der Tag in gemütlicher Runde ausklang. Die nächste Wanderung des Schwarzwaldvereins Tennenbronn findet am Sonntag, 9. Juli, statt.