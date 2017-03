Schramberg Drei Lauf-Events locken an die frische Luft

Ein Spendenziel sei die Unterstützung des Neubaus einer Sporthalle für Kinder und Jugendliche mit Sinnesbehinderung der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn, sagt King. "Darüber hinaus sind wir noch für Ideen offen."

Los geht’s am Sonntag, 7. Mai, mit dem Spendenlauf im Rahmen des Zukunftsmarktes in der Festhalle beziehungsweise im Stadion in Sulgen. Dort gibt’s für das Team, das die meisten Runden im Stadion dreht, ein Grillfest zu gewinnen (weitere Informationen: www.fairindiezukunft.de).

Zweiter "Schneider-Run"

Zur Eröffnung des neuen Firmengebäudes der Firma Schneider an der Weiherhalde in Tennenbronn findet am Sonntag, 9. Juli, der "Schneider-Run" statt (www.schneider-run.de). Dort gilt es, circa acht Kilometer zu bewältigen. Bei diesem zweiten "Schneider-Run" gehe es nicht um Bestzeiten und Geschwindigkeit, sondern vielmehr um Spaß, Teamgeist und etwas Bewegung, teilt das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. "Daher kann jeder mitmachen, ob Leistungssportler oder Couch-Potato" – und deshalb passt auch diese Veranstaltung wunderbar in das "SPORT TUT GUTes"-Projekt. Für Mitarbeiter bietet Schneider übrigens intern einen Vorbereitungskurs an. Die "Hausveranstaltung" der Triathleten, der "Team-Run", wird dieses Jahr in Kooperation mit der Stadtverwaltung organisiert. Dieser Lauf startet am Sonntag, 16. September, anlässlich des Schramberger Stadtfests (www.tria-Schramberg.de/teamrun). Dabei gilt: gemeinsam laufen, dabei Spaß haben und den Teamgeist stärken. Rund sieben Kilometer soll die Strecke umfassen. In den vergangenen Jahren nahmen rund 200 Läufer teil.

Wer sich nicht alleine auf die Läufe vorbereiten möchte, kann sich gerne den Tria-Teams anschließen, lädt King ein. Diese laufen dienstags (ab 16 Jahre, 18.15 bis 19.15 Uhr) und mittwochs (bis 15 Jahre, 18.30 bis 19.15 Uhr) am Hallenbad Sulgen los. Öfter geht es dabei auch auf den Trimm-Dich-Pfad in Sulgen (siehe unten).

Der komplette Trainingsplan der Triathleten mit Schwimm- und Spinningzeiten findet sich auf der Internet-Seite des Vereins. Dieser ist so ausgeklügelt, dass der innere Schweinehund keine Chance mehr haben dürfte.