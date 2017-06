Schramberg (czh). Die Hallen von Kressbronn, Fluorn und Waldmössingen besichtigten am Freitag Vertreter von Verwaltung sowie Ortschafts- und Gemeinderäte. Dabei ging es ihnen zu schauen, welche Räume in einer Halle erforderlich sind und wie groß diese sein müssen. Zudem wollten die Vertreter Ideen sammeln für Umsetzung bei der eigenen Halle in Tennenbronn sowie die jeweiligen Kosten erfahren.