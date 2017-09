Schramberg Diskussion um Parkplätze

Schramberg-Waldmössingen. Derzeit wird am ersten Bauabschnitt des Vollausbaus der Kirchbergstraße kräftig gearbeitet. Bis Jahresende soll er fertig sein (wir berichteten). Um für den zweiten Teilabschnitt mit einer Länge von rund 200 Metern gute Preise zu erzielen, soll bereits im Winter ausgeschrieben und die Arbeiten vergeben werden. Dies sei aber nur möglich, erläuterte Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter in der Sitzung, weil vorausschauend im aktuellen Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400 000 Euro für 2018 eingeplant sei.

Der Ausbaustandard des zweiten Abschnitts orientiere sich am ersten, wonach Fahrbahn und Gehwege asphaltiert werden sollen. Eine Kostenberechnung des Büros Ohnmacht Ingenieure liege bei rund 360 000 Euro. Darin nicht berücksichtigt seien Ausgaben für Beweissicherung, interne Leistungsverrechnung und Unvorhergesehenes, wofür weitere 30 000 Euro eingeplant seien. Die Gesamtkosten für den Straßenbau erhöhten sich damit auf 385 000 Euro, für den Kanal seien 125 000 Euro errechnet worden, informierte Ginter.

Nach Darstellung des Planers Bernd Ohnmacht wird der 1,50 Meter breite Gehweg ab der Albblickstraße bis zur Einmündung in die Schuhhäuslestraße nur noch auf der Häuserseite weitergeführt. Die Straße selbst werde mit einer Ausbaubreite von fünf Metern fortgesetzt. Der Mischwasserkanal und die Beleuchtung werden erneuert.