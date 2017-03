Schramberg Die Straftaten gehen zurück

Schramberg. Zu diesen zählen unter anderem Raub und Körperverletzung. Hier stieg die Zahl um 22 Fälle auf insgesamt 144 in 2016. Diese Zahlen präsentierte der Erste Polizeihauptkommissar Jürgen Lederer Oberbürgermeister Thomas Herzog bei einem Besuch im Revier.

In dieses Bild passt der Vorfall, der sich am vergangenen Donnerstag vor dem Rathaus ereignete (wir berichteten). Dort gingen drei Männer serbischer Herkunft offenbar auf einen Landsmann mit einer Eisenstange los. Wie Staatsanwalt Frank Grundke auf Anfrage mitteilt, sitzen zwei der drei Täter in Untersuchungshaft. Die Anklage lautet auf versuchten Mord und Beihilfe. Nach dem dritten Täter werde noch gefahndet. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Mann leicht verletzt. Heute, Mittwoch, will die Staatsanwaltschaft weitere Informationen mitteilen.

Zurück zur Kriminalstatistik: Die Anzahl der Tatverdächtigen sei in Schramberg um 16 Prozent auf insgesamt 387 Täter angestiegen, so Lederer. Eine Zunahme habe es auch bei den jugendlichen Straftätern zwischen 14 und 18 Jahren gegeben. Dort stieg die Zahl von 25 im Jahr 2015 auf 42 Täter im vergangenen Jahr.