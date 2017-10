Schramberg Die Stadt aus besonderen Perspektiven

Schramberg. Die Fotografen seien der Einladung der Stadt gefolgt und hätten sich auf den Weg gemacht, "Stadtgeschehen, Geschichte und Wandlung" von Schramberg festzuhalten, betonte Berthold Kammerer in Vertretung für den erkrankten Oberbürgermeister bei der Eröffnung der Ausstellung im Schloss.

Zum Jubiläum 150 Jahre Stadt Schramberg sei so ein aktuelles Dokument mit Ansichten von Landschaft, Architektur und Menschen der gesamten Stadt entstanden. Knapp zwei Drittel dieser Jahre hätten Fotografen des Vereins das Leben in der Stadt in Bildern festgehalten, seit 1920 der "Verein der Liebhaberfotografie" gegründet worden war.

Nach dem Verbot durch die Nationalsozialisten sei der Verein 1950 als Foto-Gilde wiedergegründet worden und präsentierte 1957 seine erste Ausstellung im Marienheim. Seither wurden auf Einladung der Stadt regelmäßig Ausstellungen zu Schramberg und seiner Umgebung gezeigt. Zum 100. Stadtjubiläum 1967 gab es einen bisher ungebrochenen Besucherrekord mit 5500 Gästen im Marienheim.