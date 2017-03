Schramberg Die Orchester segeln auf Erfolgskurs

Großes Glück hatten die jungen Musiker beim Doppelkonzert "JBO rocks the Park" mit dem Sinfonieorchester der Musikschule Schramberg im Park der Zeiten. Pünktlich zum Konzertbeginn verzogen sich die Regenwolken und die beiden Orchester boten ihren Zuhörern ein außergewöhnliches Klangerlebnis unter freiem Himmel. Zwei tolle Tage verbrachten die jungen Musiker mit einem abwechslungsreichen Programm beim gemeinsamen Probenwochenende. Michelfeit bedankte beim Team um Jugendreferent Dominik Dieterle für deren Unterstützung. Obwohl es immer schwieriger werde, die Kinder und Jugendlichen mit einem bunten Programm an Spielen zu begeistern, ist Dieterle überzeugt: "Wir schaffen das!" Denn auch bei den gemeinsamen Auftritten habe er immer viel Spaß mit "unseren jungen Wilden."

Bei seinen Teamkollegen Niklas Storz, Jonas Rehm, Lea Proß, Magdalena Schneider, Benedikt Gießibl und Tim Rückert bedankte er sich für die tolle Zusammenarbeit im AK Jugend sowie bei Michelfeit, die "ein richtigen Glücksgriff" sei. Einen turbulenten Start ins Jahr 2017 hatte der Dirigent des Hauptorchesters Meinrad Löffler. Durch sein neues Amt als Schulleiter der Musikschule Schramberg habe er zwar viel Arbeit, doch finde er die Kombination der beiden Aufgabenfelder gut und sinnvoll. Auf vielfältige Weise habe sich das Gesamtorchester im letzten Jahr bei verschiedenen Konzerten präsentiert. Viel positive Rückmeldung habe es unter anderem für die Auftritte auf dem Viktualienmarkt und im Biergarten während des gemeinsamen Sommerausflugs nach München gegeben. Bereits in drei Wochen ist das Orchester bei einem Doppelkonzert in Zimmern zu hören, bevor es dann im Juni mit den traditionellen Fronleichnamskonzert weitergeht. "Es läuft" konnte Flaig stolz vermerken. Rund 70 Musiker seien an der Fasnet in gelben Kutten unterwegs gewesen und auch bei den restlichen Auftritten und in den Proben sei jeder gewissenhaft am Start. Es sei einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass "der ganze Haufen" hinter einem steht, bedankte sich Flaig.

Präsident Herbert O. Zinell beantragte die Entlastung des Gesamtvorstands. Im Anschluss blickten die Musiker mit einer Foto-Diashow nochmals auf die Highlights des vergangenen Jahrs zurück und ließen den Abend bei einem gemeinsamen Essen in gemütlicher Runde ausklingen.