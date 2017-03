Schramberg "Die Kräfte bündeln"

Im städtischen Haushalt sind Planungsmittel für städtebauliche Entwicklungs- und Infrastrukturmaßnahmen sowie Verkehrsplanungen enthalten. Sollten diese Mittel nicht ausreichend sein, werde ich dem Gemeinderat selbstverständlich vorschlagen, weitere Mittel freizugeben.

Was sind jetzt die nächsten Schritte?

In der Sitzung des Gemeinderats am 23 März werde ich über den aktuellen Sachstand und die weitere Vorgehensweise berichten. Es gilt weiterhin alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam für die zeitnahe Realisierung dieses wichtigsten Infrastrukturprojekts in unserer Stadt zu kämpfen. Mit dem Verkehrsministerium in Stuttgart und dem Regierungspräsidium Freiburg stehen wir in Sachen Talumfahrung in einem ständigen Austausch.