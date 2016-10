Schramberg Die Kosten schießen üppigins Kraut

Schramberg-Tennenbronn. Einerseits waren die Ortschaftsräte überrascht, wie viel Aufwand nötig ist, um einzelne Hingucker im Ortsbild zu pflegen und wie teuer diese Pflege sein kann. Ein Fünftel der vom Bauhof Schramberg insgesamt aufgewendeten 49 000 Arbeitsstunden im vergangenen Jahr, genau 9801 Stunden, laufen bei den acht Mitarbeitern im Bauhof in Tennenbronn auf. Etwa ein Drittel davon, 3450 Stunden, entfielen auf die Grünpflege im Ort.

Karl Pröbstle listete für sieben Bereiche den Zeitaufwand für die Pflege auf. Der Blumenschmuck in Behältern und Wechselbeeten an Dorfplatz, Rathaus, Feriendorf und im Kurpark wird an 1050 Stunden gepflegt, für Grünanlagen und Friedhöfe fallen jeweils 700 Arbeitsstunden an, etwa 350 Stunden brauchen die Mitarbeiter jeweils für Grünflächen an Spielplätzen sowie an Wegen und Straßen. Je 175 Stunden fallen für Gewässerrandstreifen und Baumpflege an. Für 17 Anlagen im Dorf mit intensivem Blütenschmuck in höchster Priorität waren die genauen Flächen und die Pflegekosten in diesem Jahr berechnet. So kostete die Pflege von 16 Quadratmetern Wechselflor-Fläche auf beiden Friedhöfen 3950 Euro; die 16 Blumenkästen, neun Ampeln und zwei Tröge vor der Ortsverwaltung blühten für 6350 Euro. In die Anlage beim Kriegerdenkmal wurden 4090 Euro vergraben und im Kurpark mit Mössinger Blumenmischung und Kübeln 7640 Euro.

Die wechselnde Blumenpracht auf 20 Quadratmetern der Verkehrsinsel im Affentäle blühte für 5100 Euro. Die 47 prachtvollen Balkonkästen am Remsbachhof strahlten schon für 650 Euro, weil sie von einer Bewohnerin seit Jahren liebevoll gepflegt werden. Einsparungen bei diesen Kosten seien nur möglich, wenn Flächen reduziert würden, erklärte Pröbstle. So werde man am Kriegerdenkmal die intensive Pflegefläche mit Stauden verkleinern. Die Stadtgärtnerei habe schon Pflanzflächen für extensive Pflege umgestaltet mit Spezialsubstraten und anspruchslosen Blühmischungen. Martin Grießhaber war erstaunt, "wie viel Geld in Blumenbeeten steckt", die dann aber nur mäßig aufblühten, wie im Kurpark. Dort habe zu viel Rindenmulch den Blumen sauer zugesetzt, erklärte Karl Pröbstle, dass auch die Gärtner vieles ausprobieren müssten. Der Blumenschmuck im Dorf sei "sehr ordentlich", bestätigte Oskar Rapp, aber die sonstigen Anlagen nicht. Das führte er auf zu wenig Personal im Bauhof in Tennenbronn zurück im Vergleich mit dem Personalbestand in der Talstadt.