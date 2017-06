Schramberg Der Sonntag gehört den Familien

Schramberg-Tennenbronn. Einiges los war am Wochenende im Tennenbronner Freibad. Bereits am Samstag waren viele gekommen, um zu schwimmen oder einfach in der Sonne zu liegen. Am Sonntag standen die Sonnenhungrigen an der Kasse in der Schlange, um eingelassen zu werden. Martin Finkbeiner, Auszubildender als Fachangestellter für Badebetriebe, meinte: "Wir erwarten heute bis zu 1000 Besucher. Sonntags ist Familientag, da geht es stets gesittet zu, denn die Eltern passen auf ihre Kinder auf". Wochentags sei es etwas lebhafter auf dem Gelände. Überall waren Handtücher und Sonnenschirme auf der Wiese verteilt.

Hochbetrieb am Kiosk

Dort ließen sich die Besucher nach dem Schwimmen nieder. Auch am Kiosk herrschte Hochbetrieb. Das Wasser hatte eine Temperatur von 23 Grad Celsius. Beliebt ist stets die Riesenrutsche.